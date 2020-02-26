خرق جديد للسيادة.. تركيا تقتل 7 من

2020/02/26 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، قتل من عناصر حزب العمال الكردستاني "BKK" بينهم قيادي حاولوا التسلل لمنطقة درع الفرات الحدودية مع العراق وسوريا.وذكرت الوزارة التركية في بيان، أن العناصر السبعة جرى قتلهم خلال محاولتهم التسلل من منطقة منبج السورية إلى منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.وأكدت أن القيادي من أحد كوادر "BKK" في جبال قنديل شمالي العراق.يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 آب 2016، وانتهت في 29 آذار 2017، بعد أن دخلت القوات المشاركة فيها، مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الارهابي.

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