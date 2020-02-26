2020/02/26 | 19:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 16 للحشد الشعبي، الاربعاء، حملة تلقيح ضد الانفلونزا والامراض الوبائية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان طبابة اللواء 16 للحشد الشعبي باشرت بحملة التلقيح ضد الانفلونزا والامراض الوبائية للمنتسبين في قواطع اللواء وافواجه.يشار الى ان هيئة الحشد الشعبي اطلقت في وقت سابق من اليوم حملة “وعي” التثقيفية لمنتسبي الهيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 16 بالحشد الشعبي يباشر بحملة تلقيح ضد الامراض الوبائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 16 بالحشد الشعبي يباشر بحملة تلقيح ضد الامراض الوبائية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 16 بالحشد الشعبي يباشر بحملة تلقيح ضد الامراض الوبائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).