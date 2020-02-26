وقود عجلتنا …وعي …. واخلاق

2020/02/26 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين الظالمي لايمكن لشعب ان يعيش عيش كريم ومتطور ويرتقي الى درجة ان يقال عنه شعب متطور وراقي الا اذا اعتمد الركيزتين التاليتين : الاولى :الوعي( علم ومعرفة ) والثانية : الاخلاق( قيم وسلوك ) لانهما الاساس في البناء السليم لاي امة او شعب ، ولان الجهل مكمن كل الافات ولامراض و منها افة […]

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