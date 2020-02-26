سائرون: علاوي لم يرسل أسماء كابينته الوزارية حتى الآن للحفاظ عليهم من الضغوط السياسية

2020/02/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف سائرون عن سبب عدم ارسال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اسماء كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لغاية الآن.

وقال النائب عن سائرون أسعد عبد السادة في تصريح، إن الاسماء التي يتم تسريبها للإعلام على أنها ضمن كابينة علاوي الوزارية لا صحة لها، لأن رئيس الوزراء المكلف لم يرسل مع برنامجه الحكومي أي اسم إلى البرلمان، وذلك للحفاظ عليها من الضغوط السياسية وعمليات الابتزاز.

وأضاف عبد السادة أن رئيس الوزراء المكلف يتعرض إلى ضغوط سياسية من أجل الابقاء على المحاصصة وتمرير اسماء الوزراء الذين تدعمهم الكتل السياسية.

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