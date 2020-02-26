لجنة دراسة المنهاج الحكومي تنهي توصياتها قبيل التصويت على الكابينة الوزارية

2020/02/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة دراسة المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن توصياتها النهائية.

وجاء بيان اللجنة بعد اجتماعها الثاني برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث أوصت بالإسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي واستكمال تسليح الجيش وبناء قدرات القوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، إلى جانب إعطاء الاولوية خلال الظرف الراهن لمواجهة فيروس كورونا للحيلولة دون انتشاره.

كما أوصت بدعم ورعاية مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بما يضمن كافة حقوق ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب ويوازي تضحياتهم، مشددة على ضرورة أن يكون ضمن اولويات المنهاج الوزاري إعداد مشروع صندوق دعم المناطق الفقيرة واستكمال البنى التحتية للبلد.

وأضاف البيان، أن اللجنة أوصت بتمكين وتنمية قطاع الشباب والرياضة وإكمال مشروع المجلس الوطني الاعلى للمرأة ودعم القطاع الزراعي والاتصالات.

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