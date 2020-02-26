عراقجي: الدول الأوروبية ترغب بتقوية الآلية المالية للتجارة مع إيران

2020/02/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، رغبة الدول الأوروبية المشاركة في اللجنة الخاصة بالاتفاق النووي بتقوية الآلية المالية للتجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأميركية.

وقال عراقجي في تصريح، إن اجتماع اللجنة على مستوى المدراء السياسيين شهد تأكيدا من جانب المشاركين على التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي، مبينا أن الاتفاق لا يزال على قيد الحياة على الرغم من الضغوط الأميركية.

وأضاف عراقجي أن بلاده منفتحة حيال أي مقترح وأية مبادرة تساعد على تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بالاتفاق النووي وتضمن لإيران الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لافتا الى أن الاقتصاد الإيراني في حالة جيدة ومستمر بتطوير الاقتصاد دون الاعتماد على النفط.

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