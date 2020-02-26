زراعة المثنى تطلق حملة لمكافحة حشرة “المن” بحقول الحنطة

2020/02/26 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية زراعة المثنى ،اليوم الاربعاء، عن المباشرة بمكافحة حشرة “المن” المجنحة بعد تسجيل إصابات في عدد من حقول الحنطة لاسيما في مناطق البادية الجنوبية.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قسم وقاية المزروعات استلم المبيدات الخاصة بمكافحة حشرة المن من نوع الفاسايبر مثرين فلاش”،، مبينة أن “القسم بدأ […]

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