لبنان يقر قانون تشريع زراعة “الحشيشة”

2020/02/26 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أقرت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي فرزلي وعدداً من النواب إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للإستخدام الطبي وتحويله الى الهيئة العامة لمجلس النواب.فور بدء الجلسة، طلب النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن الكلام بالنظام، وأبدى ملاحظاته على الاقتراح، وانسحب نواب الكتلة من الاجتماع.وقال […]

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