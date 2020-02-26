انتحار شاب حزنا على وفاة حسني مبارك

2020/02/26 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدم شاب مصري في العقد الرابع من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في محافظة الشرقية شمالي البلاد.وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية إن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أنه يدعى أحمد الضبيلي ويبلغ من العمر 40 عاما.وروى الأهالي في تصريحات للصحيفة، أن الشاب حضر إلى مقهى […]

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