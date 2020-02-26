لبنان يسجل ثاني حالة بفيروس كورونا

2020/02/26 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا​ (كوفيد -19) فى لبنان.وذكرت وكالة “النشرة” اللبنانية نقلا عن قناة لبنانية تسجيل حالة جديدة مصابة فيروس كورونا​ والمصاب هي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من ​إيران​، وأشارت المصادر إلى أن “الحالة ​الجديدة​ كانت في الحجر الصحي في ​مستشفى بيروت […]

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