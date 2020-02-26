الجيش السوري يقترب من الإطباق على ‘النصرة’ بريف ادلب

2020/02/26 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يواصل الجيش السوري عمليته العسكرية على محور جبل الزاوية مسيطرا على بلدتي “الملاجة” و”فطيره” جنوب مدينة “كنصفرة” بالريف الجنوبي لإدلب.وخاضت وحدات الاقتحام في الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مسلحي “الحزب التركستاني” و”جبهة النصرة” و”أنصار التوحيد”، أفضت إلى طردهم من “الملاحة” و”الفطيرة” بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وتتزايد المؤشرات الميدانية […]

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