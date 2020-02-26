2020/02/26 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “تسريبات نيوز” على وثيقة لمرشح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمنصب وزير الزراعة ‏الدكتور شاكر عبد الامير حسن الذي عليه عقوبة من هيئة النزاهة وحسب الوثيقة فان المرشح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح علاوي لمنصب وزير الزراعة مطلوب للنزاهة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح علاوي لمنصب وزير الزراعة مطلوب للنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).