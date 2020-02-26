السادس من آذار موعداً لمقابلة مرشحي الادارة المؤقتة لاتحاد الكرة

2020/02/26 | 20:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم {الفيفا}، السادس من شهر آذار المقبل موعدا لمقابلة المرشحين للهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في 19 من […]

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