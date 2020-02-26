2020/02/26 | 20:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الوقف الشيعي يوجه باغلاق كافة المزارات و اجراء التحوطات الوقائية بسبب فايروس كورونا، على ان يعاد فتحها ليلة الجمعة القادمة. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الوقف الشيعي يوجه باغلاق كافة المزارات و اجراء التحوطات الوقائية بسبب فايروس كورونا، على ان يعاد فتحها ليلة الجمعة القادمة.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الوقف الشيعي يوجه باغلاق كافة المزارات و اجراء التحوطات الوقائية بسبب فايروس كورونا، على ان يعاد فتحها ليلة الجمعة القادمة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).