تسجيل 13 إصابة بفيروس “كورونا” في بريطانيا

2020/02/26 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في بريطانيا، مضيفا أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس.ولم يخف الوزير، في كلمته أمام مجلس العموم، إمكانية تسجيل حالات إصابة جديدة، قائلا: “نحن نتوقع المزيد من الحالات هنا”.ولفت هانكوك إلى أنه لا حاجة لإغلاق […]

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