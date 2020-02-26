مساء اليوم… اجتماع لتمديد عطلة المدارس وإيقاف دوام الجامعات بالعراقد

2020/02/26 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب اكتفاء الحسناوي، اليوم الاربعاء، عن اجتماع سيعقد مساء اليوم لتمديد عطلة المدارس وايقاف الدوام بالجامعات العراقية للحيلولة دون وقوع اصابات بفيروس كورونا.وقالت الحسناوي في متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ان “خلية الازمة التي شكلت لمواجهة فيروس كورونا ستعقد اجتماع مساء اليوم بحضور وزيري التعليم […]

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