أميركا تدرج شخصيات وكيانات لبنانية جديدة على لائحة الإرهاب

2020/02/26 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، قراراً جديداً، أدرجت بموجبه شخصيات وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب.ونشرت وزارة الخزانة عبر موقعها الرسمي، قائمة تضمنت أسماء أشخاص على علاقة بكيانات تدعم #حزب_الله

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