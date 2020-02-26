جامعة قم الطبيّة بإيران: إخراج 49 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا

2020/02/26 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت جامعة قم للعلوم الطبية في ايران، اليوم الاربعاء، عن اخراج 49 شخصا من مستشفيات المدينة بعد تعافيهم من فيروس كورونا.ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن الجامعة، انه “تمّ إخراج 49 شخصاً من مستشفيات قم بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا”.فيما ذكر وزير الصحة الايراني في تصريحات صحفية ان “عدد الأشخاص […]

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