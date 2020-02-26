ماذا تريدون؟

2020/02/26 | 20:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر: ديار اردَني ترجمة: ماجد الحيدر* حسنا أردتم منا أن نستحيلَ أحذية تفضلوا أنظروا الينا: ها نحن أحذية نُسرَق كل يوم من بابِ مسجد ما بهذي البلاد! أمرتمونا أن نخرس وها قد خرسنا ولم تعد ألسنتنا تعمل شيئا سوى تقليب … Readmore

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