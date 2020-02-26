2020/02/26 | 20:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا يحدد يوم 6 آذار المقبل لمقابلة المرشحين للهيئة المؤقتة لأدارة الاتحاد في الدوحة

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