حكم 30 سنة وأسقطه المصريون في 18 يومًا مبارك… أول فرعون يموت خارج السلطة!

2020/02/26 | 20:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز، 91 عامًا، ليكون بذلك أول فرعون مصري يتوفى وهو خارج سدة الحكم، إذا أن جميع الرؤساء والملوك منذ عهد الفراعنة ماتوا […]

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