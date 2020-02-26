ثلاثة شخصيات و12 كيانا في لبنان على قوائم الإرهاب الأميركية لارتباطها بـ “حزب الله”

2020/02/26 | 20:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات أدرجت الخزانة الأميركية الأربعاء ثلاثة شخصيات و12 كيانا في لبنان على قوائم الإرهاب لـ “ارتباطها بميلشيات حزب الله”.وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي وجواد نور الدين المرتبطان بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضا قاسم محمد بزي الذي لديه … Readmore

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