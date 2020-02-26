ارتفاع حالات الإصابة في ايران بكورونا الى نحو 140 ووفاة 19

2020/02/26 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] قال مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 139 شخصا، فيما توفي 19 منهم.

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