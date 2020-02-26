القبض على متهم بجريمة بشعة بحق طالبة في الديوانية

2020/02/26 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بجريمة بشعة بحق طالبة في محافظة الديوانية.

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