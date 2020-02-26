نائب عن صادقون لـ”العهد”: علاوي يخضع لتأثيرات السفارة الأميركية ونستبعد تمرير حكومته يوم غد

2020/02/26 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد نائب عن كتلة الصادقون عبد الامير تعيبان، اليوم الاربعاء، ان المعطيات تشير الى صعوبة تمرير حكومة علاوي في البرلمان.وقال التعيبان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان اغلب الكتل لديها اعتراضات على مرشحي وزارات حكومة علاوي و نستبعد اكتمال نصاب البرلمان يوم غد بشان تمرير حكومة علاوي”.وبين الى ان […]

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