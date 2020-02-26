اهالي خانقين يمهلون الحكومة 24 ساعة لإغلاق معبر حدودي مع إيران

2020/02/26 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

قال قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن، الاربعاء (26 شباط 2020)، إن اهالي خانقين امهلوا الحكومة 24 ساعة لاغلاق معبر حدودي مع ايران قبل انطلاق الاعتصام الشعبي.

وذكر حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "اهالي خانقين خرجوا في تظاهرة سلمية قرب معبر المنذرية الحدودي مع ايران للمطالبة باغلاقه، لتفادي دخول فايروس كورونا"، لافتا الى ان "المتظاهرين قطعوا الطريق لفترة وجيزة".

واضاف، انه "تعهد بنقل مطالب الاهالي الى الحكومة، وادارة خانقين تتضامن مع المطالب الشعبية على اعتبار ان صحتهم تمثل اطارا غاية في الاهمية"، مؤكداً أن "المتظاهرين امهلوا السلطات الحكومية 24 ساعة لاغلاق معبر المنذرية وبخلافه ستنطلق تظاهرات شعبية واعتصامات لقطع طريق المعبر من اجل الدفع باتجاه تحقيق مطالبهم".

وكان العشرات من اهالي خانقين نظموا، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تظاهرة سلمية قرب الطريق المؤدي الى معبر المنذرية الحدودي من اجل المطالبة باغلاقه.

بعد ذلك، اصدرت دائرة صحة محافظة ديالى، تنويها حول نشاط معبر المنذرية الحدودي شرق المحافظة، مؤكدة أن الدخول للعراقيين فقط ويمنع دخول اي جنسية اجنبية بالوقت الراهن.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي إن "صحة ديالى اصدرت تنويها هاما حول نشاط معبر المنذرية الحدودي بين العراق وايران بانه مفتوح امام استقبال المواطنيين العراقيين الوافدين من مختلف المدن الايرانية دون استثناء".

وأضاف العزاوي، أن "الدخول للعراقيين فقط ويمنع دخول اي جنسية اجنبية بالوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "التنويه جاء بعد انتشار اخبار غير دقيقة تتحدث عن دخول جنسيات اجنبية عبر معبر المنذرية الحدودي خلال الايام الماضية".

وأكد ان "الفرق الطبية مستنفرة على مدار 24 ساعة لفحص الوافدين من خلال 3 احزمة للاطمئنان من عدم حملهم لفايروس الكورونا"، مشيرا الى ان "الفرق الطبية لم ترصد اي حالة اشتباه خلال الايام الماضية في معبر المنذرية لافتا الى ان الاجراءات الطبية مشددة للغاية لكل الوافدين العراقيين".

وكانت حكومة ديالى اغلقت قبل 3 ايام معبري المنذرية ومندلي امام القوافل التجارية القادمة من ايران لدواعي السلامة وتحسبا من انتقال فايروس كورونا الى العمق العراقي.

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