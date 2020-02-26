خلال استقباله علاوي.. تحالف ’’الوطن اولاً’’ يؤكد إن اختيار وزراء مستقلين دون تمييز أصبح مطلبا شعبياً

2020/02/26 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد تحالف ’’الوطن اولاً’’ برئاسة النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء 26 شباط 2020، على ان اختيار وزراء مستقلين يمثلون كل العراقيين، دون تمييز في الحكومة الجديدة، أصبح مطلبا شعبياً.

وذكر المكتب الإعلامي، للتحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة التحالف التقت في مكتب رئيس التحالف النائب مثنى السامرائي، برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حيث تمت مناقشة أسماء المرشحين للوزارات في حكومته التي ينوي عرضها على مجلس النواب غدا الخميس للتصويت على منح الثقة".

وأكدت قيادة التحالف "دعمها الكامل لاختيار وزراء كفوءين ومستقلين ويمثلون كل العراقيين، لأن ذلك أصبح مطلباً شعبياً وسيسهم في استقرار الأوضاع في البلاد ويمهد لمرحلة جديدة يتم فيها تجاوز الاخطاء التي وقعت في المرحلة السابقة وإصلاح مسيرة العملية السياسية في البلاد".

من جانبه، أوضح علاوي خلال اللقاء، أنه "كان حريصاً على اختيار أسماء مستقلة تتمتع بالخبرة ومقبولة شعبياً "، متعهدا "بأن تمهد حكومته لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب".

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وقال القيادي في التيار حا

بغداد اليوم-بغداد

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وقال الصائغ في حديث خص به (

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