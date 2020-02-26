2020/02/26 | 20:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يتعهد بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يتعهد بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يتعهد بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).