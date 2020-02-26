وسائل إعلام: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان

2020/02/26 | 20:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت السلطات الباكستانية أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزير الصحة الباكستاني، زافار ميرزا.

وسابقا، أفادت قناة Geo التلفزيونية الباكستانية بتسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.



ونقلت القناة عن مسؤول في وزارة الصحة بإقليم السند (جنوب الشرق)، قوله إن المصاب عاد من إيران مؤخرا.

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