قيادي في الحكمة : حكومة علاوي لن تنتج دولة مثل

2020/02/26 | 20:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، اليوم الاربعاء، ان "حكومة محمد توفيق علاوي لن تنتج دولة مثل تركيا او الامارات او ايران".وذكر العرباوي في تغريدة بموقع تويتر واطلعت عليها "كلكامش برس" ، "جربوا ما تشاؤون ، تكنوقراط مستقل ، تكنوقراط حزبي ، مزدوج الجنسية ، غير مزدوج الجنسية ،هذا النظام لن ينتج دولة مثل تركيا او الامارات او ايران".واضاف " الحل يكمن في هذه الثنائية فقط ، تغيير الحكام وتطوير النظام ".

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