المسؤول الكذاب يحطم نفسه ويحطم شعبه

2020/02/26 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي المولى ما نسمعه عن أمريكا وعن الحكومة الأمريكية من قوة وشفافية ومن حرية في المعلومات مجرد فقاعات إعلامية وصرخات مفتعلة تستهدف سد السمع وتشويه النظر والدليل التصريحات التي بدأ يدلي بها الرئيس الأمريكي ترامب بعد الضربة الصاروخية التي قامت بها القوات الإسلامية في إيران للقاعدة الأمريكية في عين الأسد الضربة الثأرية القاصمة ثأرا لمقتل […]

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