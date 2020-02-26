نوارس بغداد

2020/02/26 | 20:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفاء هادي في مدريد بانتظار تأشيرة موسكو

بغداد/ بلال زكي

يواصل نجم خط وسط منتخبنا الوطني لكرة القدم صفاء هادي تدريباته المنفردة في العاصمة الاسبانية مدريد بانتظار الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية من اجل الانخراط بالتدريبات الجماعية لفريقه الجديد كريليا سوفيتوف.

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