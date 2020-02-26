2020/02/26 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. رئيس جامعة الانبار يعتذر من علاوي بعد ترشيحه لوزارة التخطيط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئيس جامعة الانبار يعتذر من علاوي بعد ترشيحه لوزارة التخطيط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئيس جامعة الانبار يعتذر من علاوي بعد ترشيحه لوزارة التخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).