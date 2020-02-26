2020/02/26 | 21:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارجاء مباراة الشرطة والميناء ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز الى يوم 7 آذار المقبل بدلا من 6 بسبب ارتباط الشرطة في دوري ابطال آسيا

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