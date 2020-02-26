2020/02/26 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالمستندات..«النجم» يفاجئ «علاوي» بقرار مهم حول ترشحه لمنصب وزاري أعلن الدكتور خالد بتال النجم، رئيس جامعة الأنبار، مساء الأربعاء، اعتذاره لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عن ترشيحه لمنصب وزاري مهم في حكومته الجديدة.وحصلت «المستقلة» على وثيقة منسوبة لـ«النجم»، قدم فيها رئيس الجامعة اعتذاره عن الترشيح إلى «علاوي»، قائلاً فيه: […]

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