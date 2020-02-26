2020/02/26 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
أسامة مهدي فيما وصف الصدر الساسة الشيعة والسنة والأكراد بالفاسدين، فقد أكد علاوي أنه سيقدم للبرلمان غداً حكومة اكفاء نزيهين رغم الشكوك في حصوله على الثقة..
بينما اخضع العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: ساسة العراق فاسدون… علاوي: وزرائي مستقلون) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أسامة مهدي فيما وصف الصدر الساسة الشيعة والسنة والأكراد بالفاسدين، فقد أكد علاوي أنه سيقدم للبرلمان غداً حكومة اكفاء نزيهين رغم الشكوك في حصوله على الثقة..
بينما اخضع العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: ساسة العراق فاسدون… علاوي: وزرائي مستقلون) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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