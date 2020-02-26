الصدر: ساسة العراق فاسدون… علاوي: وزرائي مستقلون

2020/02/26 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أسامة مهدي فيما وصف الصدر الساسة الشيعة والسنة والأكراد بالفاسدين، فقد أكد علاوي أنه سيقدم للبرلمان غداً حكومة اكفاء نزيهين رغم الشكوك في حصوله على الثقة..بينما اخضع العراق […]

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