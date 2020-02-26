وليام روباك: وحدة الموقف الكردي ستنعكس إيجابياً على الحل السياسي في سوريا

2020/02/26 | 21:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال “المجلس الوطني الكردي” في بيان له، إن وفداً من هيئة رئاسة المجلس التقى يوم أمس الثلاثاء بالسفير الأميركي ومستشار التحالف الدولي “وليم روباك” بناء على طلب من الأخير.وقال

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