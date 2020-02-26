2020/02/26 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الأربعاء، دعمها لكابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الوزارية.وذكرت الكتلة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “ندعم الكابينة الوزارية التي قدّمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى البرلمان على الرغم من عدم اطلاعنا على أسماء أعضائها إلّا من خلال وسائل الإعلام”.وأضاف البيان، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني تعلن دعمها لكابينة علاوي الوزارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني تعلن دعمها لكابينة علاوي الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).