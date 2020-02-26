2020/02/26 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار وجه مديرشركة نفط ذي قار، علي خضير عباس، اليوم الاربعاء، الشركات الاجنبية العاملة في حقول ومواقع الشركة بعدم السماح بعودة موظفيهم من الدخول للبلاد خلال هذه الفترة التزاما بالتوجيهات الحكومية والوزارية بهذا الخصوص.وقال عباس في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “وجه كل الشركات الاجنبية المشغلة للحقول والعاملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ذي قار توجه بعدم السماح للموظفين القادمين من خارج العراق بالعودة لعملهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ذي قار توجه بعدم السماح للموظفين القادمين من خارج العراق بالعودة لعملهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).