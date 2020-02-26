تشكيلة محمد علاوي الحكومية إلى مجلس النواب

2020/02/26 | 21:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة لتشكيلة حكومة علاوي العراقية وزعت على الكتل البرلمانية للتصويت عليها بالثقة غداً الخميس انها تضم 23 حقيبة وزارية بينها 5 لم يتم الاتفاق عليها وضمت وزيرتين فقط حيث […]

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