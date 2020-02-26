نائب روحاني يعلّق على ارتفاع الاصابات بـ

2020/02/26 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، يوم الاربعاء، ان فيروس "كورونا" تحوّل الى القضية الرئيسية في البلاد اليوم، والجميع بما يشمل المواطنين والمسؤولين يبذلون جهدهم لخلاص المجتمع في اسرع وقت ممكن من هذا الخطر ومخاوفه.

وكتب جهانغيري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "ينبغي في بادئ الامر الاشادة بجهود الاطباء والممرضين والكوادر الطبية والصحية في ايران".

واضاف "ينبغي الثناء من صميم القلب لما يقدمه الوسط الطبي في ظل الظروف الراهنة من جهود صادقة لخدمة الشعب الايراني في ارجاء البلاد".

يذكر، انه بحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن المركز الاعلامي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، اليوم الاربعاء، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 139 شخصاً، وعدد الوفيات ارتفع الى 19 شخصاً.

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