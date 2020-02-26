2020/02/26 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تختار صلاح سفيرا لبرنامج إنساني (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اختيار المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، سفيرا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية، الذي يربط الطلاب من اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي عالي الجودة.ومن المقرر أن يزور محمد صلاح عدة مدارس يدعمها البرنامج، بهدف المساعدة […]

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