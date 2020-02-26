الحكيم يدعو لقيام ’’الامة العراقية’’

2020/02/26 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت كتلة النهج الوطني، الأربعاء (26 شباط 2020) دعمها التصويت لصالح كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، فيما رأت انها تضمنت شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلالها.

وذكرت الكتلة، في بيان، "ندعم الكابينة الوزارية التي قدّمها

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، توجيهاً لتشكيلات ودوائر الوزارة للوقاية من فايروس ’’كورونا’’.

وتنص الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، على انه "للوقاية من فايروس كورونا

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاربعاء (26 شباط 2020)، إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لا يمتلك سوى 24 ساعة لإقناع الكتل السياسية، من أجل منحه الثقة في جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد للتصويت على الحكومة الجد

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