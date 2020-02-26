النهج الوطني تعلن دعمها التصويت لصالح كابينة علاوي: تضمنت شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلالها

2020/02/26 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت كتلة النهج الوطني، الأربعاء (26 شباط 2020) دعمها التصويت لصالح كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، فيما رأت انها تضمنت شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلالها.

وذكرت الكتلة، في بيان، "ندعم الكابينة الوزارية التي قدّمها رئيس الوزراء المكلف الأستاذ محمد توفيق علاوي إلى البرلمان على الرغم من عدم اطلاعنا على أسماء أعضائها إلّا من خلال وسائل الإعلام، إذ تضمنت نسبة معتد بها من شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلاليتها ونتمنى لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التي لا تخلو من تحديات وصعوبات واضحة" .

وأضافت: "نؤكد في ذات الوقت على ضرورة التزامهم وعملهم باستقلالية في إدارة وزاراتهم ومراعاة مصالح الوطن العليا وتطلعات الشارع العراقي الذي عانى الكثير من مناهج وآليات تشكيل وإدارة الحكومات، خصوصًا وأن العديد منهم معروف بالمهنية والكفاءة" .

واعربت الكتلة عن أملها "بان تحدث الحكومة الجديدة تغييرا وإصلاحًا ملموسا يبعث الأمل في نفوس العراقيين وتعيد الثقة لهم بإمكانية التحول من الواقع المؤلم وآثاره السلبية المتراكمة إلى مستقبل أفضل بعراق مستقل سيد نفسه تستثمر موارده لخدمة شعبه وازدهاره".



وفي وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل اعلام قائمة مرشحي حكومة محمد توفيق علاوي، لـ18 وزارة، فيما بقيت وزارات الداخلية، والتجارة، والعدل، ووزارة الدولة لشؤون الإقليم، شاغرة.

وفي وقت سابق من اليوم، غرّد المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، بشأن جلسة التصويت على الحكومة المرتقبة، والتي من المزمع التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها يوم غد.

وقال علاوي عبر تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء نزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

وأضاف، أن "غداً موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".

وتابع علاوي: "غداً سوياً شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".

وقررت رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع لها، الاثنين الماضي، عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، توجيهاً لتشكيلات ودوائر الوزارة للوقاية من فايروس ’’كورونا’’.

وتنص الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، على انه "للوقاية من فايروس كورونا

بغداد اليوم- خاص

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