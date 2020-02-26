2020/02/26 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، توجيهاً لتشكيلات ودوائر الوزارة للوقاية من فايروس ’’كورونا’’.

وتنص الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، على انه "للوقاية من فايروس كورونا وحفاظا على سلامة منتسبي الوزارة، تقرر تأجيل الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات والمعارض والندوات في مقر الوزارة وتشكيلاتها الى اشعار اخر".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت كتلة النهج الوطني، الأربعاء (26 شباط 2020) دعمها التصويت لصالح كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، فيما رأت انها تضمنت شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلالها.

وذكرت الكتلة، في بيان، "ندعم الكابينة الوزارية التي قدّمها

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاربعاء (26 شباط 2020)، إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لا يمتلك سوى 24 ساعة لإقناع الكتل السياسية، من أجل منحه الثقة في جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد للتصويت على الحكومة الجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. وزارة الاعمار والاسكان تصدر توجيهاً لتشكيلاتها للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. وزارة الاعمار والاسكان تصدر توجيهاً لتشكيلاتها للوقاية من ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).