2020/02/26 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة النهج الوطني تعلن موقفها الرسمي من تشكيلة حكومة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة النهج الوطني تعلن موقفها الرسمي من تشكيلة حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة النهج الوطني تعلن موقفها الرسمي من تشكيلة حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).