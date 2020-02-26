2020/02/26 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكدت كتلة النهج الوطني، اليوم الاربعاء، دعمها لكابينة علاوي ونأمل ان تحدث الحكومة الجديدة تغييرا وإصلاحًا ملموسا .

وقالت في بيان، تلتقه "الغد برس"، اننا "ندعم الكابينة الوزارية التي قدّمها رئيس الوزراء المكلف الأستاذ محمد توفيق علاوي إلى البرلمان على الرغم من عدم اطلاعنا على أسماء أعضائها إلّا من خلال وسائل الإعلام ، إذ تضمنت نسبة معتد بها من شخصيات معروفة بمهنيتها واستقلاليتها ونتمنى لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التي لاتخلو من تحديات وصعوبات واضحة".

واكدت في "ذات الوقت على ضرورة التزامهم وعملهم باستقلاليةفي إدارة وزاراتهم ومراعاة مصالح الوطن العليا وتطلعات الشارع العراقي الذي عانى الكثير من مناهج وآليات تشكيل وإدارة الحكومات ، خصوصًا وان العديد منهم معروف بالمهنية والكفاءة".

وتابعت "ونأمل ان تحدث الحكومة الجديدة تغييرا وإصلاحًا ملموسا يبعث الأمل في نفوس العراقيين ويعيد الثقة لهم بامكانية التحول من الواقع المؤلم وآثاره السلبية المتراكمة إلى مستقبل أفضل بعراق مستقل سيد نفسه تستثمر موارده لخدمة شعبه وازدهاره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة النهج الوطني تعلن دعمها لكابينة علاوي الوزارية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة النهج الوطني تعلن دعمها لكابينة علاوي الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).