بالوثيقة.. مرشح وزارة التخطيط في حكومة علاوي يعتذر عن قبول الترشيح

2020/02/26 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعتذر رئيس جامعة الأنبار، الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عن ترشيحه لمنصب وزير التخطيط في كابيته الوزارية الجديدة.

وفي وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، انه قدم فيه رئيس الجامعة اعتذاره عن الترشيح الى علاوي، قائلاً فيه: "في الوقت الذي أشكر لدولتكم ترشيحنا لحقيبة وزارة التخطيط، فأني أثمن ذلك باعتزاز لاسيما وان البلد يمر في هذا المنعطق التاريخي الخطير، فأني اعتذر منكم كوني مكلف بمهمة لم تنته بعد وهي اعادة اعمار جامعة الانبار بعدما طالتها ايادي التخريب الداعشية".

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