بالوثيقة .. ‏اعتذار اول وزراء حكومة علاوي

2020/02/26 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم ، مساء اليوم الاربعاء ، اعتذاره لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لترشحه لحقيبة وزارة التخطيط في الحكومة الانتقالية .واضاف النجم ،في برقية اعتذاره لـ"علاوي" واطلعت عليها "كلكامش برس" ، ان الاعتذار جاء لكونه مكلف بمهمة اعادة اعمار جامعة الانبار بعد ان طالتها ايادي التخريب من تنظيم داعش الارهابي .

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