2020/02/26 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم ، مساء اليوم الاربعاء ، اعتذاره لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لترشحه لحقيبة وزارة التخطيط في الحكومة الانتقالية .واضاف النجم ،في برقية اعتذاره لـ"علاوي" واطلعت عليها "كلكامش برس" ، ان الاعتذار جاء لكونه مكلف بمهمة اعادة اعمار جامعة الانبار بعد ان طالتها ايادي التخريب من تنظيم داعش الارهابي .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. اعتذار اول وزراء حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. اعتذار اول وزراء حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. اعتذار اول وزراء حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).