2020/02/26 | 21:17 - المصدر: الغد برس

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الحكيم: منذ قرن من الزمن عشنا الانتداب والانقلاب والدكتاتورية وال

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الحكيم: منذ قرن من الزمن عشنا الانتداب والانقلاب والدكتاتورية والديمقراطية الفوضوية ولم تنهض الدولة

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